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18 мая 2020
Grib Diamonds заработала более 20 млн долларов на аукционе в Антверпене
Фото: АГД ДАЙМОНДС
16 июня Grib Diamonds заработала более 20 миллионов долларов, продав алмазное сырье с рудника имени В. Гриба в России.
Несмотря на неспокойные времена на алмазном рынке, Grib Diamonds смогла продать более 90% выставленного на продажу товара объемом около 350 тыс. каратов.
Используя свою онлайн-систему проведения встреч и введя новые меры для обеспечения безопасности всех участников и сотрудников, Grib Diamonds добилась того, что посетить просмотр продукции в Антверпене смогли более 150 компаний.
В знак доверия к хорошо известным подборкам предлагаемых на продажу камней некоторые из клиентов Grib Diamonds, которые не смогли присутствовать из-за ограничений на поездки, были даже готовы участвовать в торгах вслепую. Grib Diamonds хотела бы выразить признательность за постоянную поддержку и лояльность своих клиентов, чье участие в торгах было ключевым фактором успеха этого аукциона.
Генеральный директор Grib Diamonds Игорь Прохоренко в связи с этим сказал: «Мы рады, что можем размещать эти товары в Антверпене, самом важном центре торговли алмазами в мире. Наша система аукционов мирового класса продолжает совершенствоваться, и результаты показывают, что мы можем успешно продавать в любых рыночных условиях. У нас достаточно установленных процедур и средств для просмотра алмазов, которые позволяют нам продавать продукцию из любой точки мира».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург