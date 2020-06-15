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18 мая 2020

DGCX соответствует критериям прозрачности MiFID II / MiFIR

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Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX) объявила, что получила положительную оценку от Европейского агентства по ценным бумагам и рынкам (European Securities and Markets Authority, ESMA), регулятора рынков ценных бумаг ЕС, и в настоящее время считается страной для проведения торгов, которая отвечает требованиям прозрачности согласно критериям MiFID II и MiFIR. 
DGCX отвечает всем критериям, изложенным в Заключении ESMA, включая требование о наличии режима прозрачности после проведения торговых сделок, согласно которому транзакции будут опубликованы в кратчайшие сроки после их проведения. При соблюдении этих критериев, инструменты, торгуемые на DGCX, не должны рассматриваться как внебиржевые транзакции, и фирмы, которые совершают сделки на DGCX, не должны будут публиковать детали каждой транзакции и нести связанные с этим расходы.
Ле Маль (Les Male), генеральный директор DGCX, прокомментировал: «MiFID II и MiFIR являются важными нормативными актами, которые повышают прозрачность на финансовых рынках, поэтому мы рады тому, что мы соответствуем этим высоким стандартам. Это важная веха как для DGCX, так и для ОАЭ, и лежит в основе наших постоянных усилий по соответствию международным стандартам. Мы уверены, что этот шаг сделает DGCX более доступной для европейских инвесторов, одновременно заложив основу для нашего сотрудничества с учреждениями по всей Европе». 
В 2017 году находящийся в полной собственности и регулируемый DGCX информационный центр Dubai Commodities Clearing Corporation (DCCC) получил признание от ESMA в качестве Центрального контрагента (Central Counter Party) третьей страны.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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