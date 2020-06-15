Полиция Анголы конфисковала более 100 алмазов у ​​нелегальных шахтеров

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Незаконная добыча алмазов в Анголе Фото: Journeyman.TV, 1996





В минувшие выходные полиция Анголы изъяла 131 алмаз у незаконных шахтеров в муниципалитетах Читато, Капенда-Камулемба и Куанго в провинции Северная Лунда, сообщают государственные СМИ.

Провинция Северная Лунда граничит с провинцией Кванго в Демократической Республике Конго (ДРК).

Государственное информационное агентство Angop сообщает, что алмазы, стоимость которых не была сразу установлена, были изъяты в ходе совместной операции пограничной полиции и Службы уголовных расследований в районах добычи алмазов.

Национальная полиция заявила, что в муниципалитете Читато было изъят 71 камень, 59 камней - в Капенде Камулембе и один - в Куанго.

Полиция работала по наводке граждан, чтобы задержать людей, причастных к незаконной добыче алмазов.

Сотрудники службы безопасности также арестовали 50 нелегальных иммигрантов.

Ангольская полиция заявила в феврале прошлого года, что в провинции Северна Лунда было конфисковано 6 579 каратов алмазов в рамках операции «Прозрачность» в 2019 году.

Согласно агентству Angop, во время операции в этой провинции также было изъято 19 автомобилей и 275 000 долларов США.

Операция была запущена в декабре 2018 года для борьбы с нелегальной добычей алмазов, нелегальной иммиграцией и, среди прочего, административными правонарушениями.

В Анголе было более 700 мелких алмазодобытчиков до проведения операции по обеспечению прозрачности в отрасли, которая была запущена в 2018 году министерством внутренних дел.

Сообщалось, что только 260 добытчиков алмазов из всех соответствовали требованиям для продолжения разведки камней.

В прошлом году организация по защите прав человека Human Rights Watch подвергла резкой критике ангольскую операцию «Прозрачность» за насильственную депортацию иммигрантов.

Как утверждает ООН, Ангольские службы безопасности и союзная группировка молодежи из этнической группы чокве застрелили по крайней мере шестерых подданных Конго во время проведения операции «Прозрачность» в провинции Северная Лунда, которая граничит с Конго.

Тем не менее Луанда отрицает тот факт, что ее службы безопасности нарушили права мигрантов во время проведения операции.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished