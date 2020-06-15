Эксклюзив

Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны

Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...

15 июня 2020

Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...

08 июня 2020

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

01 июня 2020

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

25 мая 2020

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Полиция Анголы конфисковала более 100 алмазов у ​​нелегальных шахтеров

Сегодня
Новости

news_17062020_angola.png
Незаконная добыча алмазов в Анголе                                                          Фото: Journeyman.TV, 1996


В минувшие выходные полиция Анголы изъяла 131 алмаз у незаконных шахтеров в муниципалитетах Читато, Капенда-Камулемба и Куанго в провинции Северная Лунда, сообщают государственные СМИ.
Провинция Северная Лунда граничит с провинцией Кванго в Демократической Республике Конго (ДРК).
Государственное информационное агентство Angop сообщает, что алмазы, стоимость которых не была сразу установлена, были изъяты в ходе совместной операции пограничной полиции и Службы уголовных расследований в районах добычи алмазов.
Национальная полиция заявила, что в муниципалитете Читато было изъят 71 камень, 59 камней - в Капенде Камулембе и один - в Куанго.
Полиция работала по наводке граждан, чтобы задержать людей, причастных к незаконной добыче алмазов.
Сотрудники службы безопасности также арестовали 50 нелегальных иммигрантов.
Ангольская полиция заявила в феврале прошлого года, что в провинции Северна Лунда было конфисковано 6 579 каратов алмазов в рамках операции «Прозрачность» в 2019 году.
Согласно агентству Angop, во время операции в этой провинции также было изъято 19 автомобилей и 275 000 долларов США.
Операция была запущена в декабре 2018 года для борьбы с нелегальной добычей алмазов, нелегальной иммиграцией и, среди прочего, административными правонарушениями. 
В Анголе было более 700 мелких алмазодобытчиков до проведения операции по обеспечению прозрачности в отрасли, которая была запущена в 2018 году министерством внутренних дел. 
Сообщалось, что только 260 добытчиков алмазов из всех соответствовали требованиям для продолжения разведки камней.  
В прошлом году организация по защите прав человека Human Rights Watch подвергла резкой критике ангольскую операцию «Прозрачность» за насильственную депортацию иммигрантов. 
Как утверждает ООН, Ангольские службы безопасности и союзная группировка молодежи из этнической группы чокве застрелили по крайней мере шестерых подданных Конго во время проведения операции «Прозрачность» в провинции Северная Лунда, которая граничит с Конго.    
Тем не менее Луанда отрицает тот факт, что ее службы безопасности нарушили права мигрантов во время проведения операции.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished