Lucara Diamond лидирует в гендерной инклюзивности и равенстве

Сегодня

Фото: Lucara Diamond









Lucara Diamond, которая полностью владеет шахтой Карове (Karowe) в Ботсване, является лидером среди других алмазных компаний по гендерной инклюзивности и равенству, сообщили в компании.Агентство Mining Weekly привело слова управляющего директора Lucara Botswana Насимы Лахри (Naseem Lahri), которая заявила, что 75% исполнительной команды на уровне группы - женщины, а на местном уровне в работе задействовано 67% женщин.«Это то, на что должны ориентироваться другие компании. Это феноменальное достижение. Число женщин, работающих в компании, было достигнуто органически благодаря всестороннему характеру Lucara, - сказала она. - … Лично я верю, что индустрия может сделать больше, чтобы вывести женщин на передний план. Они идут вместе, но недостаточно быстро».Лахри сказала, что горнодобывающая промышленность должна быть более прогрессивной в отношении гендерного равенства.«Горнодобывающая промышленность всегда была индустрией, в которой доминировали мужчины, и женщины не очень способствовали продвижению по служебной лестнице, особенно на технической арене. Поэтому, женщинам сложно развиваться в этой сфере, - добавила она. - Инклюзивная среда даст отличные результаты с точки зрения гендерного равенства и поможет увеличить число женщин в компаниях. Статистически доказано, что организации, где работают женщины, показывают увеличение прибыли в течение двух лет».