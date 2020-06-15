Колин Шах избран председателем, Випул Шах - заместителем председателя GJEPC на 2020-22 годы

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Новый состав административного комитета (Committee of Administration, CoA) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council) на 2020-22 годы был объявлен 9 июня по итогам выборов, проведенных в процессе онлайн-голосования с 20 по 26 марта 2020 года.Колин Шах (Colin Shah), предыдущий вице-председатель, возьмет на себя роль председателя на новый срок, а Випул П. Шах (Vipul P. Shah), бывший председатель GJEPC, займет пост вице-председателя. Руководители бриллиантовых выставок и ярмарок золотых ювелирных украшений и других изделий из драгоценных металлов - (категория ОЭЗ); выставок цветных драгоценных камней и жемчуга, серебряных ювелирных изделий, синтетических камней / бижутерии и руководители отдела продаж для иностранных туристов; а также 5 региональных председателей были избраны или переизбраны путем голосования на должности в Административный совет.