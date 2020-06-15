Эксклюзив

Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны

Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...

15 июня 2020

Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...

08 июня 2020

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

01 июня 2020

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

25 мая 2020

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Колин Шах избран председателем, Випул Шах - заместителем председателя GJEPC на 2020-22 годы

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Новый состав административного комитета (Committee of Administration, CoA) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council) на 2020-22 годы был объявлен 9 июня по итогам выборов, проведенных в процессе онлайн-голосования с 20 по 26 марта 2020 года. 
Колин Шах (Colin Shah), предыдущий вице-председатель, возьмет на себя роль председателя на новый срок, а Випул П. Шах (Vipul P. Shah), бывший председатель GJEPC, займет пост вице-председателя. Руководители бриллиантовых выставок и ярмарок золотых ювелирных украшений и других изделий из драгоценных металлов - (категория ОЭЗ); выставок цветных драгоценных камней и жемчуга, серебряных ювелирных изделий, синтетических камней / бижутерии и руководители отдела продаж для иностранных туристов; а также 5 региональных председателей были избраны или переизбраны путем голосования на должности в Административный совет.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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