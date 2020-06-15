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18 мая 2020

Koin ввел виртуальный просмотр на тендере в Антверпене

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Koin-Logo.pngТендерный дом Koin International на своих первых после ослабления Антверпеном карантинных мер торгах запустил инновационный подход, позволяющий клиентам виртуально участвовать в тендерах по продаже алмазов путем внедрения концепции под названием «Виртуальный зритель». 
Используя специализированное оборудование и технологии, включая видео с высоким разрешением, эксперты Koin действуют как глаза и руки клиента в режиме реального времени. Сеансы также записываются, что позволяет покупателям просматривать товары в любое удобное для них время и принимать обоснованное решение о торгах и покупке из любой точки мира, пишет отраслевое издание Diamond Loupe. 
«Воплощение в жизнь этой идеи, над которой мы работали в течение определенного времени, было ускорено глобальным кризисом, в котором мы все оказались. Мы чрезвычайно рады запуску «Виртуального зрителя», который, как мы предполагаем, изменит правила игры при проведении будущих алмазных тендеров. Потрясения и ограничения на поездки, вызванные пандемией коронавируса, стали ударом по нашей промышленности, но времена сбоев зачастую подталкивают нас к тому, чтобы быть максимально изобретательными. Это инновационное решение, позволяющее вести бизнес как обычно, и мы рады снова быть на переднем крае», - заявил Адам Шульман, генеральный директор Koin International.

Aлекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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