Бриллианты будут играть уникальную роль в жизни людей после пандемии Covid-19 — De Beers

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Фото: De Beers









Несмотря на то что доверие потребителей и их расходы в Соединенных Штатах Америки снизились из-за Covid-19, бриллианты все же будут играть уникальную роль в жизни людей после пандемии коронавируса, поскольку люди стремятся придать важность своим наиболее значимым моментам в жизни, говорится в исследовании, проведенном De Beers.Полученные результаты являются первыми в серии отчетов по бриллиантовой отрасли «Молния», которые De Beers опубликует, чтобы поделиться своими взглядами на меняющуюся точку зрения потребителей и то, что это означает для бриллиантов, по мере того как мир проходит через стадии кризиса COVID-19.Бриллианты считались главным подарком, символизирующим близость, связь и любовь как мужчин, так и женщин, при этом основное желание покупки было отражением благодарности и признания во время нынешнего кризиса.«Хотя для полного восстановления рынка потребуется некоторое время, мы надеемся, что эти данные помогут крупным и независимым розничным торговцам ювелирными изделиями понять эволюционирующую потребительскую перспективу по мере того, как мы выходим из кризиса», - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).Кризис COVID-19 и связанные с ним ограничения заставили людей во всем мире переоценить аспекты того, что важно в их жизни, и усилили ценность личных отношений, сказал он.