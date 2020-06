Element Six запускает первый коммерческий квантовый алмаз общего назначения

Сегодня

Кристаллы DNV-B1 Фото: Element Six













Предприятие Element Six группы De Beers представило свою первую алмазную продукцию общего назначения, выпущенную для коммерческих целей и созданную методом химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD), - DNV-B1 ™.DNV-B1 ™, первый товар в новой серии DNV ™ Element Six, является идеальным исходным материалом для тех, кто заинтересован в исследовании азотно-замещенных вакансий или NV-центров (nitrogen-vacancy, NV) для демонстраций квантовых связей, мазеров, детектирования радиочастотного излучения, гироскопов, зондирования и других проектов.DNV-B1 ™ был разработан в качестве базового материала, который содержит равномерную плотность NV-центров.Этот продукт также был специально разработан для новых алмазных приложений, которым требуются несколько NV-центров.«Выращивание алмаза с помощью химического осаждения из паровой фазы означает, что, во-первых, моя команда может контролируемым и воспроизводимым образом заместить атом углерода в выращенном алмазе азотом, - сказал главный ученый Element Six Мэтью Маркхэм (Matthew Markham). - Затем, следуя последующим этапам облучения и накаливания, они могут производить алмаз, который содержит однородную и повторяемую концентрацию NV-центров с временем жизни спина ядра центра в микросекундах».DNV-B1 ™ содержит оптимизированные азотные дефекты вакансий, которые снизят барьеры для внедрения алмаза в исследования и разработки для квантовых приложений, открывая новое поколение квантовых технологий с использованием алмазов.