Российский бриллиант зеленого цвета – история с продолжением

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Фото: Selikhov Diamonds

В ноябре прошлого года на ювелирной выставке Jewellery Arabia в стлице Бахрейна Манаме было представлено кольцо ювелирного дома Selikhov Diamonds с бриллиантом редчайшего темно-зеленого цвета весом 18,01 карата. Этот экспонат привлек внимание широкой публики и специалистов, отмечавших его большую инвестиционную привлекательность.История этого камня началась в Якутии, где он был добыт и до огранки весил 61,18 карата. В 2009 году он был приобретен российским коллекционером, огранен на якутской фабрике и сертифицирован одним из российских геммологических центров. Эксперты, обследовавшие этот бриллиант, заявили, что за последнее столетие в России не находили крупные алмазы столь насыщенного цвета.В 2017 году на зеленый бриллиант компанией Selikhov Diamonds было получено заключение лаборатории Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), которое подтвердило натуральность цвета и отсутствие признаков облагораживания камня.В 2019 году специалисты ювелирного дома Selikhov Diamonds приняли решение изготовить кольцо с этим бриллиантом, и в ноябре того же года оно было представлено на всемирной ювелирной выставке Jewellery Arabia, вызвав неподдельный интерес многочисленных посетителей.Цветные алмазы - чрезвычайно редкая находка. Лишь 0,002 процента добываемых в мире алмазов можно отнести к камням с ясно выраженным цветом. Изготовленные из них бриллианты одновременно являются и ценными ювелирными украшениями, и надежными инвестиционными инструментами. Самые ценные из них – это красные и зеленые камни, поскольку они наиболее редки и дороги. Цена цветных бриллиантов может быть чрезвычайно высокой и достигать одного миллиона долларов за карат, если камень имеет натуральный цвет. Крупные алмазы весом более шести каратов обычно продаются на аукционах, и верхний предел их цены не ограничен.Так, например, на упомянутой выше выставке Jewellery Arabia розовый бриллиант весом 22 карата был продан за 90 миллионов долларов.