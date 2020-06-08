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18 мая 2020

Malca-Amit присоединяется к WFDB

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Malca-Amit, ведущая международная логистическая и транспортная компания, обслуживающая алмазную, ювелирную и часовую отрасли, вступила во Всемирную федерацию алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) в качестве ассоциированного члена, сообщается в пресс-релизе, распространенном WFDB. 
WFDB способствует включению в свои ряды ведущих организаций мировой алмазной и ювелирной промышленности. WFDB, которая была основана в 1947 году для защиты интересов алмазных бирж и их членов, стремится расширить свое влияние и актуальность, кооперируя небиржевых игроков отрасли. 
Йорам Дваш (Yoram Dvash), исполняющий обязанности президента WFDB и президента Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), сказал: «Мы очень рады приветствовать Malca-Amit во Всемирной федерации алмазных бирж. WFDB хочет создать более тесное сотрудничество между всеми сторонами, вовлеченными в алмазную промышленность. Наше сотрудничество делает всю отрасль сильнее». 
Malca-Amit - вторая компания, которая недавно присоединилась к WFDB в качестве ассоциированного члена. 
Ранее сообщалось, что Chow Tai Fook также присоединилась к организации на прошлой неделе. «Многие другие компании выразили заинтересованность в присоединении к WFDB, которую они считают ведущей силой прозрачности, открытости и инноваций в отрасли. В ближайшее время мы объявим о наших новых членах», - сказал Дваш.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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