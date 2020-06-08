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18 мая 2020

Gem Diamonds выплатила Лесото более $ 32 млн в 2019 году

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Фото: Gem Diamonds


Gem Diamonds выплатила правительству Лесото 32,1 миллиона долларов США в виде налогов, роялти и лицензионных сборов за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
Компания, зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE), обязана предоставлять информацию о платежах в соответствии с государственными нормативами, которые равны или превышают 110 000 долларов США (86 000 фунтов стерлингов).
Все платежи ниже этого порога были исключены из отчета.
Gem Diamonds уплатила 17,3 млн долларов США в виде налогов в Управление доходов Лесото.
Кроме того, компания выплатила правительству Лесото 14,6 млн долларов США в виде роялти, а также 122 000 долларов США в виде лицензионных сборов.
Компания владеет 70% рудника Летсенг (Letšeng) в Лесото и в настоящее время находится в процессе продажи своей 100% -ной доли в руднике Гхагху (Ghaghoo) в Ботсване. 
С тех пор, как Gem Diamonds приобрела Летсенг в 2006 году, она произвела более 60 крупных алмазов весом более 100 каратов наивысшего качества.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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