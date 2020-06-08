Сегодня









Фото: Xcalibur







Обследованный алмазный участок покрывает площадь около 9000 км, который простирается над Нгунду, Рутенгой и другими частями Мвензи.

Аэромагнитная съемка на этом участке проводилась не в первый раз.

В настоящее время российская АЛРОСА, китайская Ainjin, зимбабвийские Murowa и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) занимаются разведкой и добычей алмазов в стране.

Ожидается, что к 2023 году алмазный сектор добавит не менее $1 млрд к $12 млрд, которые может внести зимбабвийская горнодобывающая промышленность в ВВП страны.

К 2023 году при помощи ZCDC Зимбабве намерена более чем утроить добычу алмазов, доведя ее до 11 миллионов каратов с 3,2 миллиона каратов в 2018 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Обследованный алмазный участок покрывает площадь около 9000 км, который простирается над Нгунду, Рутенгой и другими частями Мвензи.Аэромагнитная съемка на этом участке проводилась не в первый раз.В настоящее время российская АЛРОСА, китайская Ainjin, зимбабвийские Murowa и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) занимаются разведкой и добычей алмазов в стране.Ожидается, что к 2023 году алмазный сектор добавит не менее $1 млрд к $12 млрд, которые может внести зимбабвийская горнодобывающая промышленность в ВВП страны.К 2023 году при помощи ZCDC Зимбабве намерена более чем утроить добычу алмазов, доведя ее до 11 миллионов каратов с 3,2 миллиона каратов в 2018 году.

Зимбабве обнаружила «огромные» алмазные и золотые месторождения в районах Мвензи и Чиредзи в результате проведения аэромагнитной съемки, сообщают государственные средства массовой информации.Газета Herald привела слова министра по делам провинции Масвинго Эзры Чадзамиры (Ezra Chadzamira), который заявил, что алмазные и золотые месторождения были обнаружены в районе Чингвизи на ранчо Нуанетси и в северных районах Чикомбедзи.«Министерство горнорудной промышленности наметит курс действий после этого открытия, но мы, как провинция, взволнованы, поскольку это поможет поднять ВВП в нашей провинции…», - сказал он.Местная фирма AeroSurv работала вместе с Xcalibur Airborne Geophysics из Южной Африки для проведения аэромагнитной съемки месторождений в районах Мвензи и Чиредзи. Работы были запущены властями Хараре в прошлом году.