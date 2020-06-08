Эксклюзив

Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны

Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...

Сегодня

Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...

08 июня 2020

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

01 июня 2020

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

25 мая 2020

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Зимбабве обнаружила «огромные» алмазные и золотые месторождения

Сегодня
Новости

Зимбабве обнаружила «огромные» алмазные и золотые месторождения в районах Мвензи и Чиредзи в результате проведения аэромагнитной съемки, сообщают государственные средства массовой информации. 
Газета Herald привела слова министра по делам провинции Масвинго Эзры Чадзамиры (Ezra Chadzamira), который заявил, что алмазные и золотые месторождения были обнаружены в районе Чингвизи на ранчо Нуанетси и в северных районах Чикомбедзи.
«Министерство горнорудной промышленности наметит курс действий после этого открытия, но мы, как провинция, взволнованы, поскольку это поможет поднять ВВП в нашей провинции…», - сказал он.
Местная фирма AeroSurv работала вместе с Xcalibur Airborne Geophysics из Южной Африки для проведения аэромагнитной съемки месторождений в районах Мвензи и Чиредзи. Работы были запущены властями Хараре в прошлом году. 

news_15062020_xcalibur.png
                Фото: Xcalibur


Обследованный алмазный участок покрывает площадь около 9000 км, который простирается над Нгунду, Рутенгой и другими частями Мвензи.
Аэромагнитная съемка на этом участке проводилась не в первый раз.
В настоящее время российская АЛРОСА, китайская Ainjin, зимбабвийские Murowa и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) занимаются разведкой и добычей алмазов в стране.
Ожидается, что к 2023 году алмазный сектор добавит не менее $1 млрд к $12 млрд, которые может внести зимбабвийская горнодобывающая промышленность в ВВП страны.  
К 2023 году при помощи ZCDC Зимбабве намерена более чем утроить добычу алмазов, доведя ее до 11 миллионов каратов с 3,2 миллиона каратов в 2018 году. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished