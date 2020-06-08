Эксклюзив

Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны

Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...

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Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...

08 июня 2020

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

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Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

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Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Арункумар Рамниклал Мехта из Rosy Blue скончался

Сегодня
Новости

Арункумар Рамниклал Мехта (Arunkumar Ramniklal Mehta), основатель B. Arun Kumar & Co, скончался вчера (14 июня) в Мумбае. Он был главой семейного бельгийско-индийского конгломерата Rosy Blue.
В 1960 году он стал соучредителем B. Arunkumar & Co в Мумбае, которую позже назвали Rosy Blue. Компания входит в шестерку лучших бриллиантовых предприятий Индии.
Арункумар Мехта, основатель Ассоциации экспортеров бриллиантов, также более 20 лет был членом управляющего комитета Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council), а также членом управляющего комитета Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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