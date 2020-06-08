Арункумар Рамниклал Мехта из Rosy Blue скончался

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Арункумар Рамниклал Мехта (Arunkumar Ramniklal Mehta), основатель B. Arun Kumar & Co, скончался вчера (14 июня) в Мумбае. Он был главой семейного бельгийско-индийского конгломерата Rosy Blue.В 1960 году он стал соучредителем B. Arunkumar & Co в Мумбае, которую позже назвали Rosy Blue. Компания входит в шестерку лучших бриллиантовых предприятий Индии.Арункумар Мехта, основатель Ассоциации экспортеров бриллиантов, также более 20 лет был членом управляющего комитета Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council), а также членом управляющего комитета Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse).