Дубайская алмазная биржа готова начать проводить тендеры

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Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE) открылась для бизнеса и готова проводить регулярные мероприятия, в том числе тендеры, в соответствии со снятием некоторых ограничений в Эмирате, говорится в пресс-релизе, распространенном DDE.Расположенное в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) учреждение внедрило все последние руководящие принципы и протоколы по охране труда и технике безопасности, выпущенные правительством ОАЭ и органами здравоохранения. Внедрены меры по социальному дистанцированию наряду с регулярными процедурами дезинфекции, чтобы гарантировать безопасный опыт как для сотрудников, так и для посетителей.Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, заявил: «Хотя мы продолжаем идти по пути замедления мировой экономики, мы также должны быть готовы вернуться к нормальному режиму работы. С постепенным ослаблением ограничений, как локальных, так и глобальных, деловая активность возобновляется, и мы видим некоторые позитивные признаки восстановления отрасли. Мы усердно работали над тем, чтобы Дубайская алмазная биржа была готова к безопасному проведению тендеров, и мы скоро сообщим отрасли о своей деятельности в предстоящий период».