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Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны

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Рабочие в Сурате заражены Covid-19

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Муниципальная корпорация Сурата (Surat Municipal Corporation, SMC) провела санитарную обработку и закрыла 8 основных гранильных компаний в районе Катаргама, поскольку у 23 работников этих предприятий был обнаружен Covid-19.
Эти восемь фирм не смогут эксплуатировать дезинфицированные предприятия. Теперь они закрыты до дальнейшего уведомления. Кроме того, должностные лица SMC оштрафовали эти фабрики примерно на 150 долларов США за несоблюдение норм социального дистанцирования.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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