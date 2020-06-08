Торговые залы Рамат-Гана закрыты в связи с распространением COVID-19

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Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) закрыла свои торговые залы 9 июня после того, как у одного из трейдеров был обнаружен коронавирус. Тогровые залы будут закрыты по крайней мере до 15 июня, сообщают средства массовой информации.Трейдер с положительным результатом на COVID-19, а также другие трейдеры, которые вступили в контакт с больным, теперь должны будут самоизолироваться в течение двух недель.Торговая площадка была первоначально закрыта 15 марта из-за глобальной пандемии. Работа была возобновлена ​​24 мая с условием социального дистанцирования.