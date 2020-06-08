HRD Antwerp расширяет программу электронного обучения

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Бельгийская алмазная лаборатория HRD Antwerp объявила о расширении своей программы электронного обучения путем включения в нее онлайн-курсов по оценке и розничным продажам бриллиантов, в которых слушатели смогут в прямом эфире взаимодействовать с преподавателем.Программа будет доступна на нескольких языках. Пилотный курс на английском языке запланирован на 15-19 июня, он и будет включать ежедневные трехчасовые сессии, сообщило отраслевое издание Diamond Loupe.