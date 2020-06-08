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Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны

Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...

Сегодня

Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...

08 июня 2020

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

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Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

25 мая 2020

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

HRD Antwerp расширяет программу электронного обучения

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Новости

hrd_logo.pngБельгийская алмазная лаборатория HRD Antwerp объявила о расширении своей программы электронного обучения путем включения в нее онлайн-курсов по оценке и розничным продажам бриллиантов, в которых слушатели смогут в прямом эфире взаимодействовать с преподавателем.
Программа будет доступна на нескольких языках. Пилотный курс на английском языке запланирован на 15-19 июня, он  и будет включать ежедневные трехчасовые сессии, сообщило отраслевое издание Diamond Loupe.

Aлекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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