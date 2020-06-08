Создание ZCDC ухудшило ситуацию в Маранге - СМИ

Агентство Chat263 привело слова члена совета директоров Экологической ассоциации юристов Зимбабве (Zimbabwe Environmental Lawyers Association, Zela) Тумая Муромбо (Tumai Murombo), который в ходе вебинара заявил, что страна не получила значительный доход от продажи алмазов с момента образования ZCDC.
Власти Хараре сослались на то, что часть доходов от продажи алмазов была скрыта от центрального банка, в качестве одной из причин они также привели контрабанду, из-за которой правительство отказалось продлить разрешения на добычу для бывших шахтеров Маранге.
«На сегодняшний день если меня спросят, какую пользу мы получили от алмазов из Маранге, ее очень трудно точно определить… но с учетом заявлений, сделанных правительством до этого, это не должно быть трудным, - сказал он. - У нас есть большая проблема с точки зрения отсутствия политической воли, не только для разработки законов, у нас еще есть неопределенность с алмазами и есть законопроект о горнорудной промышленности и полезных ископаемых, остающийся проектом… пока они остаются законопроектами или проектами, мы никуда не сдвинемся».
Министр горнорудной промышленности Уинстон Читандо (Winston Chitando) заявил в марте прошлого года, что в 2019 году алмазный сектор получил 165 миллионов долларов США против 98 миллионов долларов США в 2018 году.
Ожидается, что к 2023 году алмазный сектор добавит не менее $1 млрд к $12 млрд, которые может внести зимбабвийская горнодобывающая промышленность в ВВП страны.
К 2023 году при помощи ZCDC Зимбабве намерена более чем утроить добычу алмазов, доведя ее до 11 миллионов каратов с 3,2 миллиона каратов в 2018 году.
На пике производства в 2012 году в Маранге было добыто 12 миллионов каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished