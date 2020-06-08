Создание ZCDC ухудшило ситуацию в Маранге - СМИ

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Фото: ZCDC (Facebook)









Образование Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) после ухода нескольких компаний, работающих в Маранге, только ухудшило ситуацию и не принесло ожидаемых изменений.Агентство Chat263 привело слова члена совета директоров Экологической ассоциации юристов Зимбабве (Zimbabwe Environmental Lawyers Association, Zela) Тумая Муромбо (Tumai Murombo), который в ходе вебинара заявил, что страна не получила значительный доход от продажи алмазов с момента образования ZCDC.Власти Хараре сослались на то, что часть доходов от продажи алмазов была скрыта от центрального банка, в качестве одной из причин они также привели контрабанду, из-за которой правительство отказалось продлить разрешения на добычу для бывших шахтеров Маранге.«На сегодняшний день если меня спросят, какую пользу мы получили от алмазов из Маранге, ее очень трудно точно определить… но с учетом заявлений, сделанных правительством до этого, это не должно быть трудным, - сказал он. - У нас есть большая проблема с точки зрения отсутствия политической воли, не только для разработки законов, у нас еще есть неопределенность с алмазами и есть законопроект о горнорудной промышленности и ​​полезных ископаемых, остающийся проектом… пока они остаются законопроектами или проектами, мы никуда не сдвинемся».Министр горнорудной промышленности Уинстон Читандо (Winston Chitando) заявил в марте прошлого года, что в 2019 году алмазный сектор получил 165 миллионов долларов США против 98 миллионов долларов США в 2018 году.Ожидается, что к 2023 году алмазный сектор добавит не менее $1 млрд к $12 млрд, которые может внести зимбабвийская горнодобывающая промышленность в ВВП страны.К 2023 году при помощи ZCDC Зимбабве намерена более чем утроить добычу алмазов, доведя ее до 11 миллионов каратов с 3,2 миллиона каратов в 2018 году.На пике производства в 2012 году в Маранге было добыто 12 миллионов каратов алмазов.