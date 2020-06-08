Эксклюзив
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события
Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран
Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...
25 мая 2020
Самодостаточность - единственный путь вперед
Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...
18 мая 2020
Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers
Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...
11 мая 2020
Правительство предложило компании АЛРОСА заняться добычей драгметаллов
После совещания о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) Юрий Трутнев поручил Министерству финансов, Министерству природных ресурсов и экологии, властям Якутии и руководству АЛРОСА разработать предложения, направленные на диверсификацию деятельности компании.
Представитель заместителя председателя правительства Тимур Чернышев сообщил также, что на совещании обсуждалась возможность создания инвестиционного инструмента, привязанного к алмазам, по аналогии с банковским продуктом по продаже золотых слитков.
В 2016 году АЛРОСА инициировала принятие закона, разрешившего ей добывать попутное золото и платиновые металлы на своих алмазных месторождениях. Вместе с тем в 2018 году в рамках программы по сокращению непрофильных активов АЛРОСА продала компанию «Геотрансгаз», занимавшуюся добычей газа, и «Уренгойскую газовую компанию», проводившую геологоразведочные работы с целью ввода в промышленную эксплуатацию ряда газовых месторождений.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург