Правительство предложило компании АЛРОСА заняться добычей драгметаллов

Сегодня

Заместитель председателя правительства Российской Федерации и полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил диверсифицировать деятельность компании АЛРОСА и направить ее на разработку месторождений драгоценных металлов, включая золото, сообщают СМИ. По его мнению, это поможет снизить риски, связанные с колебаниями на алмазном рынке.

После совещания о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) Юрий Трутнев поручил Министерству финансов, Министерству природных ресурсов и экологии, властям Якутии и руководству АЛРОСА разработать предложения, направленные на диверсификацию деятельности компании.

Представитель заместителя председателя правительства Тимур Чернышев сообщил также, что на совещании обсуждалась возможность создания инвестиционного инструмента, привязанного к алмазам, по аналогии с банковским продуктом по продаже золотых слитков.

В 2016 году АЛРОСА инициировала принятие закона, разрешившего ей добывать попутное золото и платиновые металлы на своих алмазных месторождениях. Вместе с тем в 2018 году в рамках программы по сокращению непрофильных активов АЛРОСА продала компанию «Геотрансгаз», занимавшуюся добычей газа, и «Уренгойскую газовую компанию», проводившую геологоразведочные работы с целью ввода в промышленную эксплуатацию ряда газовых месторождений.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург





