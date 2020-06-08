EHR подписала соглашение об альянсе по разведке алмазов в Ботсване

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Фото: EHR

EHR Resources подписала соглашение о создании альянса по разведке алмазов с предприятием Diamond Exploration Strategies (DES), которое занимается разведкой алмазов в Ботсване.Компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), заявила, что в течение трех лет она получит 1,5 миллиона долларов США на финансирование геологоразведочных работ и 50% долевого участия в любых открытиях, сделанных DES.Первоначально разведка будет проводиться на пяти участках, которые имеют действующие лицензии на разведку. Геологоразведка также сможет быть проведена и в других перспективных областях, которые могут быть определены в Ботсване.«Мы очень рады заключить этот альянс с предприятием DES, у которого есть отличная команда с доказанным опытом в разведке алмазов в Ботсване, - сказал управляющий директор HER Питер Равенскрофт (Peter Ravenscroft). - Альянс предоставляет EHR возможность «под ключ» войти в одну из ведущих алмазных юрисдикций мира с опытными местными акционерами. Акционеры EHR сразу же получают доступ к любым потенциальным участкам разведки и получают возможность участвовать в дальнейшей разработке любых новых алмазных проектов».DES будет проводить все геологоразведочные работы с использованием финансирования альянса, а EHR будет иметь возможность самостоятельно финансировать предварительное исследование по определенному проекту, чтобы получить в нем долю в 70% с дополнительным вариантом получения доли в 90% за счет единоличного финансирования проведения геолого-экономической оценки.