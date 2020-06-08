Продажи Tiffany & Co в Китае восстанавливаются

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Tiffany & Co сообщила о своих финансовых результатах за три месяца, закончившихся 30 апреля 2020 года.Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo), генеральный директор Tiffany & Co, предсказал устойчивое восстановление компании, говорится в сообщении businesswire.com.Он сказал: «Хотя первый квартал был очень сложным, поскольку COVID-19 повлиял на продажи и доходы, я уверен, что лучшие дни Tiffany еще впереди, потому что мы приняли стратегические решения, которые были направлены на развитие бизнеса в материковом Китае. Во-первых, в то время как продажи на ключевых рынках, таких как Соединенные Штаты и Япония, значительно снизились в течение первого квартала, эффективность нашего бизнеса в материковом Китае, который был первым рынком, затронутым вирусом, свидетельствует о том, что в настоящее время идет активное восстановление. Розничные продажи в материковом Китае снизились примерно на 85% и 15% в течение первого и второго месяцев квартала, но выросли примерно на 30% в апреле, каждый по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Более того, этот последовательный рост продолжал ускоряться, поскольку розничные продажи в мае в материковом Китае выросли примерно на 90%, несмотря на то, что глобальные чистые продажи в этом месяце сократились примерно на 40% по сравнению с маем 2019 года».Для сравнения, данные по всему миру в первом квартале показывают, что чистые продажи Tiffany сократились на 45%, до 556 млн долларов, а продажи в сопоставимых магазинах сократились на 44%; на основе постоянного обменного курса чистые продажи сократились на 44% по сравнению с предыдущим годом, а продажи в сопоставимых магазинах сократились на 43%. Чистый убыток за первый квартал 2020 года составил $65 млн, или $0,53 на акцию, по сравнению с чистым доходом в $125 млн, или $1,03 на акцию в предыдущем году.