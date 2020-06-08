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11 мая 2020

Добыча полезных ископаемых в Южной Африке снизилась из-за COVID-19

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Фото: Совет по добыче полезных ископаемых Южной Африки (Minerals Council South Africa)


По официальным данным, добыча полезных ископаемых в Южной Африке в марте и апреле сократилась, что связано с ограничениями, введенными в стране для сдерживания распространения Covid-19.
Служба статистики ЮАР (Statistics South Africa) сообщает, что общий объем добычи в стране в апреле снизился на 47,3% в годовом исчислении, а в марте упал на 18% после скачка в феврале и январе.
Производство золота и металлов платиновой группы в апреле упало на 62% и 59,6% соответственно.
Совет по добыче полезных ископаемых Южной Африки (Minerals Council South Africa) прогнозирует, что добыча полезных ископаемых может снизиться на 8-10% в этом году из-за пандемии коронавируса.
Южная Африка является крупнейшим в мире производителем платины и хрома и ведущим производителем золота и алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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