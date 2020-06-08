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11 мая 2020

Ангола снова продлевает тендер на поиск независимых оценщиков алмазного сырья

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Фото: ENDIAMA


Правительство Анголы во второй раз продлило тендер на поиск трех независимых оценщиков для сортировки, оценки и определения резервных цен на алмазы, добытые в Анголе, до их коммерциализации.
Открытый тендер был объявлен 19 февраля, и представленные предложения должны были быть обнародованы 7 апреля.
Затем Ангола продлила тендер в результате пандемии Covid-19 и необходимости принятия мер по охране здоровья и благополучия местных и иностранных участников.
Тем не менее власти страны приняли решение еще раз продлить тендерный процесс.
Объявление результатов теперь состоится 4 июля, сообщает Angola Mining Weekly.
«Необходимо во второй раз продлить сроки, установленные в пересмотренной тендерной программе…», - сообщили в министерстве минеральных ресурсов Анголы.
Оно сослалось на чрезвычайное положение, введенное в связи с COV-19, в качестве причины для изменения дат.
Независимые оценщики помогут с оценкой и определением базовых цен на продажу алмазов в Анголе.
Этот шаг был принят в рамках новой политики, реализованной в алмазной отрасли правительством президента Жоау Лоуренсу.
В 2019 году Ангола получила около 1,3 миллиарда долларов США от продажи 9,44 млн каратов алмазов.  
В этом году Ангола намерена добыть 8 млн каратов вместо 10 млн каратов, как планировалось первоначально.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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