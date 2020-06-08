Moody's: продажи бриллиантов в Индии упадут на 30% по итогам 20-21 финансового года

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Поскольку пандемия COVID-19 сильно ударила по мировой алмазной отрасли, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что экспорт бриллиантов из Индии, крупнейшего центра производства бриллиантов, сократится на 30%, до $13 млрд, в финансовом году, который закончится в марте 2021 года. Согласно отчету Moody's, карантинные меры сильно ударили по всем этапам цепочки создания стоимости алмазов - от алмазодобытчиков до огранщиков и полировщиков до конечного рынка ювелирных изделий. В отчете Moody’s говорится: «Мы прогнозируем, что глобальная выручка от продажи алмазного сырья в этом году сократится на 30–40%, что негативно скажется на основных производителях алмазов - АЛРОСА и De Beers».Moody's прогнозирует восстановление, которое начнется во второй половине 2020 года, когда ограничения будут сняты. Мировой доход от алмазов вырастет на 20-25% в 2021 году, составив около $10 млрд.Однако, согласно прогнозам, общий объем производства алмазов сократится примерно в той же пропорции: с 140 до 145 млн каратов в 2019 году до 100-110 млн каратов в 2020 году.В сообщении говорится: «По нашим оценкам, поскольку восстановление продаж необработанных алмазов, вероятно, будет постепенным с июня по июль, мировое производство в 2020 году все же превысит продажи, которые составят от 90 до 95 млн каратов, на 10-20 млн каратов, что приведет к накоплению алмазов и нанесет ущерб операционным денежным потокам производителей».