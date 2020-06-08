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11 мая 2020

ZCDC не платит своим работникам уже 3 месяца

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Фото: ZCDC


Государственная зимбабвийская компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) не выплачивала зарплату своим сотрудникам в течение трех месяцев из-за пандемии Covid-19.
«Это правда, что компания, как и многие другие организации, столкнулась с множеством проблем из-за пандемии COVID-19, которая повлияла на наши запланированные продажи алмазов, как вы знаете, большинство наших покупателей являются международными, - привело агентство NewsDay заявление представителя ZCDC Сугара Чаконды (Sugar Chagonda). -  Однако с тех пор ZCDC внедрила инновационные маркетинговые стратегии с учетом возникающих проблем, и мы рады, что ... начались выплаты сотрудникам, и производство продолжается ...»
ZCDC сократила свою деятельность в Маранге в соответствии с постановлением властей страны о введении карантина в попытке остановить распространение смертельного коронавируса.
Ожидается, что к 2023 году алмазный сектор добавит не менее $1 млрд к $12 млрд, которые может внести зимбабвийская горнодобывающая промышленность в ВВП страны.
К 2023 году при помощи ZCDC Зимбабве намерена более чем утроить добычу алмазов, до 11 миллионов каратов, с 3,2 миллиона каратов в 2018 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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