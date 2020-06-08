Signet сообщила результаты первого квартала

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Фото: Zales (Signet)

Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила свои предварительные результаты за 13 недель, закончившихся 2 мая 2020 года (первый квартал 2021 финансового года).Общий объем продаж компании Signet составил $ 852,1 млн, снизившись на 40,5% на отчетной основе и на 40,2% - на постоянной валютной основе. Общий объем продаж в сопоставимых магазинах сократился на 38,9% в годовом исчислении.Объем электронной торговли с учетом фактора COVID-19 составил $ 164,7 млн – рост на 6,7%.«Мы начали финансовый год с сильных показателей продаж в День Святого Валентина, а затем быстро развернули и далее адаптировали нашу операционную модель электронной коммерции для обслуживания клиентов во время ограничений, связанных с пребыванием дома, с помощью новых технологий, виртуальных консультаций и решений по продажам. Мы собираем ценную информацию о поведении клиентов и планируем использовать эти знания для повышения нашего конкурентного преимущества и выхода из кризиса с оптимизированными виртуальными и физическими показателями с целью удовлетворения потребностей наших клиентов, того где и как они предпочитают делать покупки. Мы продвинулись вперед в нашем цифровом сегменте, а также добились значительного прогресса в контроле затрат, приоритизации инвестиций для обеспечения устойчивого роста и сохранения ликвидности», - сказала Вирджиния К. Дрозос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор Signet.