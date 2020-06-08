Эксклюзив

Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...

08 июня 2020

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

01 июня 2020

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

25 мая 2020

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Signet сообщила результаты первого квартала

Сегодня
Новости

news_24032020_zales.png
Фото: Zales (Signet)


Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила свои предварительные результаты за 13 недель, закончившихся 2 мая 2020 года (первый квартал 2021 финансового года).
Общий объем продаж компании Signet составил $ 852,1 млн, снизившись на 40,5% на отчетной основе и на 40,2% - на постоянной валютной основе. Общий объем продаж в сопоставимых магазинах сократился на 38,9% в годовом исчислении. 
Объем электронной торговли с учетом фактора COVID-19 составил $ 164,7 млн – рост на 6,7%. 
«Мы начали финансовый год с сильных показателей продаж в День Святого Валентина, а затем быстро развернули и далее адаптировали нашу операционную модель электронной коммерции для обслуживания клиентов во время ограничений, связанных с пребыванием дома, с помощью новых технологий, виртуальных консультаций и решений по продажам. Мы собираем ценную информацию о поведении клиентов и планируем использовать эти знания для повышения нашего конкурентного преимущества и выхода из кризиса с оптимизированными виртуальными и физическими показателями с целью удовлетворения потребностей наших клиентов, того где и как они предпочитают делать покупки. Мы продвинулись вперед в нашем цифровом сегменте, а также добились значительного прогресса в контроле затрат, приоритизации инвестиций для обеспечения устойчивого роста и сохранения ликвидности», - сказала Вирджиния К. Дрозос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор Signet.

Aлекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished