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11 мая 2020

Продажи АЛРОСА в мае остаются низкими

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alrosa_news_logo.pngКомпания АЛРОСА представила результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в мае 2020 года. 
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в мае составил $40,1 млн. Несмотря на то что этот показатель указывает на рост продаж по сравнению с прошлым месяцем, результаты продаж снизились почти на 85% по сравнению с маем 2019 года, когда компания реализовала свои товары на $266 млн. 
Выручка от продаж алмазного сырья составила $36,2 млн, бриллиантов − $3,9 млн.
Всего за первые пять месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $959,9 млн. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья в январе-мае составила $930,6 млн, бриллиантов – $29,3 млн.
«Несмотря на заметный прирост относительно апреля, результаты продаж в мае были ожидаемо низкими. АЛРОСА продолжает придерживаться стратегии “price over volume”, позволяя огранщикам, которые сейчас только возобновляют работу, сократить накопленные запасы сырья и готовой продукции. Нашим долгосрочным клиентам в мае, так же, как и до этого в апреле, была предоставлена возможность перенести предусмотренные контрактами закупки на более поздний период года. Такой же подход АЛРОСА сохранила и для июньской торговой сессии. Отказ от «давления» на рынок призван помочь ускорить восстановление баланса спроса и предложения. По нашим оценкам, покупательская активность гранильного сектора начнется в середине III квартала», - отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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