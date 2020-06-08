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11 мая 2020

Kazera приобретает акции алмазного рудника в Южной Африке

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Фото: Kazera


Kazera Global приобрела контрольный пакет акций алмазодобывающего рудника на участке тяжелых минеральных песков (heavy mineral sands, HMS) рудных месторождений в Южной Африке.
Компания, зарегистрированная на Лондонском рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что приобретет 90% акций предприятия Deep Blue Minerals (DBM) за 600 000 фунтов стерлингов, которые будут выпущены на имя Ричарда Дженнингса (Richard Jennings).
Оставшиеся акции DBM будут по-прежнему принадлежать компании Tectonic, и если акции BDB должны принадлежать партнерам по программе вовлечения местного населения в экономическую деятельность (Black Economic Empowerment) в соответствии с законодательством Южной Африки, это не ослабит доли Tectonic в DBM.
В Kazera заявили, что компания будет продолжать добычу алмазов через DBM в ближайшее время.
Фактические показатели содержания алмазов в руде на руднике DBM составляют 10 каратов на сто тонн. На шахте производилось более 10 миллионов каратов алмазов ювелирного качества с момента начала добычи в 1928 году.
Шахта имеет предполагаемые минеральные запасы в 208 000 каратов при содержании алмазов в 6 каратов на 100 м².
Между тем Kazera заявила, что она также приобретет долю в WHM, представляющую 90% ее текущего выпущенного акционерного капитала или такой процент, который будет доступен после того, как будут достигнуты все необходимые договоренности с партнерами по программе вовлечения местного населения в экономическую деятельность в соответствии с законодательством Южной Африки.
Рабочая программа будет финансироваться за счет выручки от добычи алмазов и будет направлена ​​на производство более 6 000 тонн руды в месяц на участке тяжелых минеральных песков рудных месторождений, при этом валовой доход составит около 600 000 долларов в месяц.
Компания заявила, что хочет приобрести проекты, поскольку у них обоих есть простые рабочие программы, необходимые для начала добычи алмазов, и они расположены на границе между Южной Африкой и Намибией, в 450 км от ее собственной шахты Тенталайт Вели (Tantalite Valley, TVM) в Намибии.
Kazera также назначила нового исполнительного директора - Деннисона Эдмондсона (Dennis Edmonds),  - который возьмет на себя ответственность за ведение алмазных и HMS проектов.
«Обладая высоким потенциалом роста и возможностями получения доходов в ближайшей перспективе, используя наш опыт и гибкость в работе совета директоров, эти инвестиции послужат для создания ценности, к которой мы стремимся в Kazera, - сказал исполнительный директор компании Ларри Джонсон. - … Kazera получит контрольный пакет акций в совместном предприятии и рассчитывает на получение дохода в ближайшей перспективе, что станет значительным стимулом для нашей компании и будет способствовать не только росту на наших месторождениях алмазов и HMS проектах в Южной Африке, но и на TVM, где мы продолжаем вести добычу».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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