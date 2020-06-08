Pangolin привлекла $600 тыс. для проведения геологоразведки в Ботсване

Фото: Pangolin

Компания намерена использовать чистую выручку от размещения ценных бумаг в основном для расходов на разведку на своих различных проектах в Ботсване и для оборотного капитала.Pangolin будет выпускать ценные бумаги по $0,025 за штуку, причем каждая будет состоять из одной обыкновенной акции и одного ордера на покупку обыкновенных акций.Каждый варрант дает право владельцу приобрести одну обыкновенную акцию по цене в $0,05 в течение 60 месяцев с даты выпуска.