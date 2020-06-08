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11 мая 2020

Pangolin привлекла $600 тыс. для проведения геологоразведки в Ботсване

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Pangolin Diamonds намерена завершить частное размещение ценных бумаг без посредников, чтобы увеличить совокупную валовую выручку до 600 000 долларов США. 

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              Фото: Pangolin


Компания намерена использовать чистую выручку от размещения ценных бумаг в основном для расходов на разведку на своих различных проектах в Ботсване и для оборотного капитала.
Pangolin будет выпускать ценные бумаги по $0,025 за штуку, причем каждая будет состоять из одной обыкновенной акции и одного ордера на покупку обыкновенных акций.
Каждый варрант дает право владельцу приобрести одну обыкновенную акцию по цене в $0,05 в течение 60 месяцев с даты выпуска.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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