Эксклюзив
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First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
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Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран
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11 мая 2020
Путин поручил правительству рассмотреть меры поддержки ювелирной отрасли
Сообщается, что на основании поручения президента первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг до 20 июня подготовить по этому поводу свои предложения. По мнению губернатора Костромской области, предоставление отрасли мер федеральной поддержки позволит российским ювелирам защитить трудовые коллективы, выполнить экспортные контракты и сохранить зарубежные рынки сбыта.
«Он также отмечает необходимость отмены избыточного госконтроля за оборотом украшений из серебра. Сейчас серебряные изделия, несмотря на свою дешевизну, продаются только в ювелирных магазинах, что серьезно ограничивает их сбыт», - сообщает «Финмаркет».
Кострома позиционирует себя как ювелирная столица России: в Костромской области работают более 1500 предприятий, занятых в ювелирной сфере, на которых работает более 8 500 человек и которые производят 50% золотых и 60% серебряных украшений в России. По данным Пробирной палаты, в апреле ежедневное производство костромских предприятий сократилось в 11 раз к марту.
Ранее Минфин инициировал другую меру поддержку отечественных ювелиров, предложив упросить продажу ювелирных изделий. Министерство считает нужным увеличить сумму розничных покупок ювелирных изделий с помощью банковских карт. Сейчас идентификация необходима при сделке от 100 тыс. рублей, Минфин хочет поднять порог до 600 тыс. рублей. Повышение порога идентификации - логичный шаг для стимулирования онлайн-продаж ювелирных изделий, считает министерство.
Смягчение законодательных требований относительно идентификации покупателей ювелирных украшений через интернет окажет серьезную поддержку ювелирному рынку, заявил заместитель генерального директора АЛРОСА (MOEX: ALRS) Сергей Барсуков, слова которого передал представитель компании. Низкий порог идентификации «тормозит в России развитие интернет-продаж - главного двигателя ювелирного ритейла во всем мире», считает он. «Учитывая, что при безналичной оплате платежи уже контролируются банками, которые обладают необходимой информацией о владельцах карт, требование по идентификации покупателей ювелирных украшений выглядит в данном случае избыточным. Минфин недавно предложил повысить порог идентификации до 600 тыс. рублей, что было горячо поддержано ювелирами», - сообщил Барсуков.