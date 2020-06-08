Эксклюзив

Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...

08 июня 2020

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

01 июня 2020

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

25 мая 2020

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Dharmanand Diamonds организует первую в мире виртуальную выставку

Сегодня
Новости

Dharmanandan Diamonds Pvt Ltd (DDPL) сообщила о проведении своей первой в истории виртуальной частной торговой выставки Diamond Prevé для своих клиентов.
Индийская компания заявляет, что в течение последних четырех десятилетий она продолжала внедрять технологии для индийской алмазной промышленности.
Теперь DDPL готова представить еще одну новую технологию, разработанную с единственной целью - обновить розничные сети и революционизировать способ покупки алмазов в мире после COVID-19.
Первая в истории Виртуальная торговая выставка откроет новые горизонты в виртуальной торговле алмазами, предоставляя функции, аналогичные опыту покупки на обычной торговой выставке, включая удаленный контроль продукта и взаимодействие один на один.
Комментируя новую технологию, Випул Сутария (Vipul Sutariya), директор DDPL, сказал: «В эти беспрецедентные времена мы продолжаем думать о наших клиентах, поскольку эта эпидемия уже переписывает будущее бизнеса, и мы соответствующим образом меняемся, чтобы продолжать обеспечивать лучших из нас. Поскольку в большинстве стран международные поездки еще не рекомендуются, а расписание физических торговых выставок и деловых встреч неясно, мы в DDPL работаем в этом направлении, чтобы создать платформу для виртуальной торговой выставки для наших клиентов».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished