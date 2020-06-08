Dharmanand Diamonds организует первую в мире виртуальную выставку

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Dharmanandan Diamonds Pvt Ltd (DDPL) сообщила о проведении своей первой в истории виртуальной частной торговой выставки Diamond Prevé для своих клиентов.Индийская компания заявляет, что в течение последних четырех десятилетий она продолжала внедрять технологии для индийской алмазной промышленности.Теперь DDPL готова представить еще одну новую технологию, разработанную с единственной целью - обновить розничные сети и революционизировать способ покупки алмазов в мире после COVID-19.Первая в истории Виртуальная торговая выставка откроет новые горизонты в виртуальной торговле алмазами, предоставляя функции, аналогичные опыту покупки на обычной торговой выставке, включая удаленный контроль продукта и взаимодействие один на один.Комментируя новую технологию, Випул Сутария (Vipul Sutariya), директор DDPL, сказал: «В эти беспрецедентные времена мы продолжаем думать о наших клиентах, поскольку эта эпидемия уже переписывает будущее бизнеса, и мы соответствующим образом меняемся, чтобы продолжать обеспечивать лучших из нас. Поскольку в большинстве стран международные поездки еще не рекомендуются, а расписание физических торговых выставок и деловых встреч неясно, мы в DDPL работаем в этом направлении, чтобы создать платформу для виртуальной торговой выставки для наших клиентов».