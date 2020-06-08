CIBJO перенесла свой ежегодный конгресс на 2021 год

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Фото: CIBJO







Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO объявила, что ее ежегодный конгресс, который в этом году должен был состояться 5-7 октября в Дубае (ОАЭ), будет перенесен на 2021 год в связи с глобальной пандемией COVID-19.Решение о переносе конгресса принято в ходе видео-конференции совета директоров CIBJO после консультаций с Дубайским центром биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), который выступил в качестве принимающей стороны.«Нам впервые пришлось отложить конгресс CIBJO, но в сложившихся обстоятельствах это было определенно самое разумное решение», - заявил президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).«Наша главная забота - это обеспечение здоровья и безопасности всех участников, и, хотя ни у кого из них нет хрустального шара, с помощью которого можно было бы предсказать, как все будет через пять месяцев, это не то решение, которое может быть принято в последний момент. Большая часть нашей работы сейчас проходит в онлайн-режиме, включая работу наших различных комиссий и комитетов, и это будет продолжаться полным ходом. Однако конгресс - это событие, в ходе которого мы должны встретиться лицом к лицу, и мы надеемся, что это снова станет возможным в 2021 году», - добавил Кавальери.Он поблагодарил DMCC за поддержку и понимание. «Они великодушно возобновили свое приглашение провести конгресс в 2021 году, и мы с нетерпением ожидаем возможности собраться в Дубае, как и намеревались сделать это в октябре текущего года», - заявил президент CIBJO.