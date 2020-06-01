Ангола продвигается в создании алмазного центра и биржи

Sodiam, национальная алмазная торговая компания Анголы, сообщила, что главная цель Ангольского алмазного хаба будет заключаться в том, чтобы предоставить платформу, на которой будет представлен поток добываемых в стране алмазов.
Алмазный хаб на своей территории разместит Геммологическую Академию и Центр технологических исследований, а также он, как сообщается, будет включен в зону свободной торговли.
«Таким образом, Ангольская алмазная биржа находится под наблюдением Sodiam», - говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось, что отраслевой бельгийский консультант Питер Меус (Peter Meeus) был приглашен правительством Анголы для оказания помощи в реформировании алмазного сектора. Он сказал, что он надеется на сотрудничество с властями Луанды и Sodiam для изучения того, как Ангольская алмазная биржа может еще больше помочь алмазным компаниям во всем мире в расширении их деятельности.
В Анголе в настоящее время находятся 14 алмазодобывающих проектов.
Шахта Катока (Catoca) остается крупнейшим алмазным рудником в стране. На нее приходится 61% от общего объема производства Анголы.
По официальным данным, к настоящему времени было разведано 40% ангольских кимберлитов, в то время как эксперты считают, что в стране существует большой потенциал для проведения геологоразведки.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished