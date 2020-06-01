Ангола продвигается в создании алмазного центра и биржи

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Правительство Анголы планирует и дальше развивать свою отраслевую рыночную инфраструктуру и предпринимать усилия по оптимизации, а также расширению своих услуг для мировой торговли алмазами путем создания Ангольского алмазного хаба (Angolan Diamond Hub) и Ангольской алмазной биржи (Angolan Diamond Bourse), заявил министр природных ресурсов страны Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo).Sodiam, национальная алмазная торговая компания Анголы, сообщила, что главная цель Ангольского алмазного хаба будет заключаться в том, чтобы предоставить платформу, на которой будет представлен поток добываемых в стране алмазов.Алмазный хаб на своей территории разместит Геммологическую Академию и Центр технологических исследований, а также он, как сообщается, будет включен в зону свободной торговли.«Таким образом, Ангольская алмазная биржа находится под наблюдением Sodiam», - говорится в сообщении.Ранее также сообщалось, что отраслевой бельгийский консультант Питер Меус (Peter Meeus) был приглашен правительством Анголы для оказания помощи в реформировании алмазного сектора. Он сказал, что он надеется на сотрудничество с властями Луанды и Sodiam для изучения того, как Ангольская алмазная биржа может еще больше помочь алмазным компаниям во всем мире в расширении их деятельности.В Анголе в настоящее время находятся 14 алмазодобывающих проектов.Шахта Катока (Catoca) остается крупнейшим алмазным рудником в стране. На нее приходится 61% от общего объема производства Анголы.По официальным данным, к настоящему времени было разведано 40% ангольских кимберлитов, в то время как эксперты считают, что в стране существует большой потенциал для проведения геологоразведки.