BlueRock увеличивает производство на руднике Кареевлей после снятия ограничений из-за Covid-19

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Фото: BlueRock

BlueRock зарегистрировала объем добычи в 41 500 тонн за период работы в 21 день после возобновления своей деятельности в прошлом месяце, когда производствам в Южной Африке было разрешено частично вернуться к работе.Добыча на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в южноафриканском регионе Кимберли в настоящее время составляет в среднем почти 2 000 тонн руды в день начиная с 11 мая.Это на 65% выше, чем среднесуточное производство в предыдущем рекордном четвертом квартале 2019 года, когда общий объем производства составил 110 000 тонн руды.«Модификации конусной дробилки и установка третьего барабана, а также обработка более мягкого приповерхностного материала, позволили нам увеличить производство при минимальных затратах и ​​одновременно снизить эксплуатационные расходы, - сказал исполнительный председатель BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - Объединение производств на трубках KV1 и KV2, которое обеспечит значительную гибкость нашей горнодобывающей деятельности, продвигается хорошо и, как ожидается, проведение операций начнется в 3 квартале 2020 года».Он добавил, что, пока объединение продолжается, компания обрабатывала более высокий процент низкосортного приповерхностного материала, и, как следствие, текущее среднее содержание алмазов составляет 3,14 карата на сто тонн руды.«Мы ожидаем, что добыча полезных ископаемых будет проводиться в районах с более высоким содержанием алмазов в руде к концу июня, и мы уверены, что показатели вернутся к уровням 2019 года, когда содержание алмазов в руде составляло 4 карата на сто тонн.