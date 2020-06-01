WFDB расширяет членство для ключевых игроков отрасли

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Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) приглашает ключевых игроков мировой алмазной и ювелирной промышленностей вступить в ее ряды, чтобы расширить влияние и значимость организации, которая была основана в 1947 году специально для защиты интересов алмазные биржи и ее участников. Chow Tai Fook Jewellery Group, ведущая ювелирная сеть в Гонконге, Китае и других частях Азии, является одной из первых организаций, присоединившихся к WFDB. Альберт Чань (Albert Chan), исполнительный директор Chow Tai Fook (CTF), был назначен наблюдателем в Исполнительном комитете WFDB.«Для меня большая честь и настоящая привилегия быть приглашенными в семью WFDB, с которой CTF разделяет те же ценности», - сказал он.По словам Йорама Дваша (Yoram Dvash), исполняющего обязанности президента WFDB и президента Израильской алмазной биржи, цель Федерации должна состоять не только в защите интересов алмазных бирж и их членов, но и в том, чтобы вести и продвигать мировую торговлю алмазами и ювелирными изделиями с бриллиантами, а также поощрять сотрудничество между всеми сторонами, вовлеченными в эти отрасли. Он добавил: «Алмазный бизнес основан на сотрудничестве между различными сторонами. Наш бизнес зависит от них, и они зависят от нас. Я пригласил ведущие компании и организации нашей отрасли присоединиться к WFDB, и многие уже выразили свою заинтересованность. Я не сомневаюсь, что к нам присоединится больше игроков. Теперь, как никогда, мы должны объединить усилия. Только так мы сможем добиться успеха».