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11 мая 2020
АЛРОСА считает предъявленные ей в арбитражном суде Якутии требования необоснованными
5 июня акционерами ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Самсоновым Д. А., Янковским А. В., Жиляевым Ю. А. был предъявлен в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) иск к АК «АЛРОСА» (ПАО) о взыскании убытков в пользу ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Сумма исковых требований составляет 34 767 млн рублей.
Иск предъявлен после того, как 1 июня лицензии на пользование участками недр для добычи алмазов на Накынском месторождении были переоформлены Федеральным агентством по недропользованию с ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на АК «АЛРОСА» (ПАО) в связи с происходящей ликвидацией ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
Истцы считают, что убытки ПАО «АЛРОСА-Нюрба» выразились в утрате прав пользования соответствующими участками недр.
АК «АЛРОСА» (ПАО) оценивает предъявленные требования как необоснованные, поскольку решение о ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и процедура ликвидации реализуются в полном соответствии с законодательством. Следовательно, последствия данного решения, в том числе невозможность сохранения права пользования недрами у ликвидируемого юридического лица, не могут являться основанием для возникновения у акционеров права на возмещение убытков.
Следует отметить, что в случае удовлетворения иска взысканная сумма попадет в ликвидационную массу ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и будет подлежать распределению между акционерами ПАО «АЛРОСА-Нюрба» пропорционально количеству принадлежащих им акций. Доля АК «АЛРОСА» (ПАО) в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» составляет 97,5 %.
Судом также удовлетворено ходатайство об обеспечительных мерах – о запрете регистрирующему органу осуществлять регистрационные действия, связанные с исключением ПАО «АЛРОСА-Нюрба» из Единого государственного реестра юридических лиц на период рассмотрения дела.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург