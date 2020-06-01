АЛРОСА считает предъявленные ей в арбитражном суде Якутии требования необоснованными

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В понедельник информационное агентство Rough & Polished получило следующий комментарий компании АЛРОСА в отношении предъявленного ей в арбитражном суде Республики Саха (Якутия) иска миноритарных акционеров «АЛРОСА-Нюрба» на сумму 34,7 млрд рублей.5 июня акционерами ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Самсоновым Д. А., Янковским А. В., Жиляевым Ю. А. был предъявлен в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) иск к АК «АЛРОСА» (ПАО) о взыскании убытков в пользу ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Сумма исковых требований составляет 34 767 млн рублей.Иск предъявлен после того, как 1 июня лицензии на пользование участками недр для добычи алмазов на Накынском месторождении были переоформлены Федеральным агентством по недропользованию с ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на АК «АЛРОСА» (ПАО) в связи с происходящей ликвидацией ПАО «АЛРОСА-Нюрба».Истцы считают, что убытки ПАО «АЛРОСА-Нюрба» выразились в утрате прав пользования соответствующими участками недр.АК «АЛРОСА» (ПАО) оценивает предъявленные требования как необоснованные, поскольку решение о ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и процедура ликвидации реализуются в полном соответствии с законодательством. Следовательно, последствия данного решения, в том числе невозможность сохранения права пользования недрами у ликвидируемого юридического лица, не могут являться основанием для возникновения у акционеров права на возмещение убытков.Следует отметить, что в случае удовлетворения иска взысканная сумма попадет в ликвидационную массу ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и будет подлежать распределению между акционерами ПАО «АЛРОСА-Нюрба» пропорционально количеству принадлежащих им акций. Доля АК «АЛРОСА» (ПАО) в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» составляет 97,5 %.Судом также удовлетворено ходатайство об обеспечительных мерах – о запрете регистрирующему органу осуществлять регистрационные действия, связанные с исключением ПАО «АЛРОСА-Нюрба» из Единого государственного реестра юридических лиц на период рассмотрения дела.