Эксклюзив

Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...

Вчера

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

01 июня 2020

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

25 мая 2020

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Mountain Province предлагает сделку по продаже алмазов на сумму US$50 млн

Сегодня
Новости

news_09062020_mountain_province.png
          Фото: Mountain Province



Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что она предлагает компании Dunebridge Worldwide Ltd. заключить соглашение о продаже алмазов на US$ 50 млн. 
Ожидается, что первая продажа на сумму примерно US$ 22 млн состоится 11 июня этого года после заключения сторонами обязательного к исполнению соглашения.
Сделка с Dunebridge позволит Mountain Province продавать добытые компанией алмазы (весом менее  10,8 каратов) по превалирующей рыночной цене на момент каждой продажи. Сделка также позволит компании после оплаты комиссионных и расходов частично участвовать в любом увеличении стоимости алмазов, реализованных компанией Dunebridge в ходе будущих продаж. 
Как только все сборы и расходы будут вычтены, любая прибыль будет поделена поровну между Dunebridge и Mountain Province.
Традиционные рынки необработанных алмазов были закрыты с середины марта 2020 года из-за воздействия COVID-19. Тем временем, как было объявлено ранее, Mountain Province осуществляла поиск альтернативных каналов сбыта и источников средств для обеспечения достаточного финансирования операционных и корпоративных расходов, поскольку алмазная шахта компании продолжает работать. 
Ожидается, что сделка обеспечит Mountain Province необходимую ликвидность в краткосрочной перспективе, в то время как компания ожидает постепенного восстановления мировой экономики и традиционных способов продажи.
Условия продажи были единогласно одобрены независимыми членами совета директоров Mountain Province.
Вырученные от продажи средства будут использованы на операционные и корпоративные расходы, включая финансирование процентов по облигациям, как это было предусмотрено в бюджете компании до COVID-19.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished