Mountain Province предлагает сделку по продаже алмазов на сумму US$50 млн

Сегодня

Фото: Mountain Province

Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что она предлагает компании Dunebridge Worldwide Ltd. заключить соглашение о продаже алмазов на US$ 50 млн.Ожидается, что первая продажа на сумму примерно US$ 22 млн состоится 11 июня этого года после заключения сторонами обязательного к исполнению соглашения.Сделка с Dunebridge позволит Mountain Province продавать добытые компанией алмазы (весом менее 10,8 каратов) по превалирующей рыночной цене на момент каждой продажи. Сделка также позволит компании после оплаты комиссионных и расходов частично участвовать в любом увеличении стоимости алмазов, реализованных компанией Dunebridge в ходе будущих продаж.Как только все сборы и расходы будут вычтены, любая прибыль будет поделена поровну между Dunebridge и Mountain Province.Традиционные рынки необработанных алмазов были закрыты с середины марта 2020 года из-за воздействия COVID-19. Тем временем, как было объявлено ранее, Mountain Province осуществляла поиск альтернативных каналов сбыта и источников средств для обеспечения достаточного финансирования операционных и корпоративных расходов, поскольку алмазная шахта компании продолжает работать.Ожидается, что сделка обеспечит Mountain Province необходимую ликвидность в краткосрочной перспективе, в то время как компания ожидает постепенного восстановления мировой экономики и традиционных способов продажи.Условия продажи были единогласно одобрены независимыми членами совета директоров Mountain Province.Вырученные от продажи средства будут использованы на операционные и корпоративные расходы, включая финансирование процентов по облигациям, как это было предусмотрено в бюджете компании до COVID-19.