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11 мая 2020

Эдвард Ашер назначен президентом Всемирного алмазного cовета

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news_09062020_asscher.JPGЭдвард Ашер (Edward Asscher) назначен новым президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), международной организации, которой поручено возглавить усилия отрасли по предотвращению попадания алмазов из зон конфликтов в цепочку поставок ювелирных изделий, а также представлять индустрию в трехсторонней коалиции Кимберлийского процесса.
Ашер, ранее занимавший пост вице-президента WDC, сменил Стефана Фишлера (Stephane Fischler), который, начиная с 2017 года, исполнял обязанности президента WDC, а с 2018 года в течение двух лет был президентом совета.
Совет директоров WDC в ходе виртуальной встречи также подтвердил избрание вице-президентом организации Фериэль Зеруки (Feriel Zerouki), старшего вице-президента De Beers Group по международным отношениям и этическим инициативам. Она стала первой женщиной на этой должности в WDC. Согласно уставу WDC, Зеруки автоматически станет президентом WDC по истечении мандата Ашера в 2022 году.
Совет директоров подтвердил также переизбрание казначеем WDC Ронни Вандерлиндена (Ronnie Vanderlinden), президента Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA). Уди Шеинталь (Udi Sheintal) назначен секретарем WDC.
Будучи членом одной из самых известных семей алмазной индустрии Амстердама, Ашер будет служить второй срок в качестве президента WDC. Ранее он занимал эту должность в 2014-2016 годах. 
В настоящее время Ашер также является вице-президентом Европейского совета производителей бриллиантов (European Council of Diamond Manufacturers). В прошлом Ашер занимал посты президента IDMA и Международного алмазного совета (International Diamond Council), организации по установлению стандартов для алмазов, связанной с IDMA и Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses).

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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