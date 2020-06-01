Ведущие золотые ритейлеры ОАЭ закрывают свои бутики

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Два ведущих ювелирных ритейлера ОАЭ - Joyalukkas и Malabar Gold & Diamonds - серьезно пострадали от текущей ситуации и закрывают свои торговые точки, чтобы остаться на плаву и противостоять влиянию COVID-19 на спрос на золото.В то время как Joyalukkas, первый ювелирный ритейлер, создавший сеть мульти-магазинов в Персидском заливе, закрывает свои торговые точки только там, где отмечается низкий спрос, Malabar Gold & Diamonds, имеющая более 100 торговых точек в странах Персидского залива, решила отложить открытие всех магазинов, пока ситуация с арендной платой не прояснится.Торговля золотом больше всего пострадала от вспышки вируса, так как большинство жителей ОАЭ прекратили тратить свои средства на какие-либо товары, кроме предметов первой необходимости, а туристы отсутствовали после отмены полетов.Так, Joyalukkas намерен прекратить продажи в семи из своих 24 магазинов в ОАЭ и повторить этот процесс в других государствах Персидского залива. На долю ОАЭ приходится самая высокая доля доходов ритейлера - 40%.С того момента, когда влияние COVID-19 на сектор стало очевидным, ритейлеры пытались убедить своих арендодателей войти в их положение и предложить какую-то компенсацию за аренду. Арендная плата флагманских магазинов в престижных местах стоит от 800 000 до 1 миллиона дирхамов.