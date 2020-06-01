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First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
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11 мая 2020
С «Алросы» взыскивают 34,7 млрд рублей
АС Республики Саха 5 июня принял к производству многомиллиардный иск к алмазодобывающей компании «Алроса», следует из картотеки арбитражных дел (№ А58-3718/2020). Об этом сообщил в понедельник портал pravo.ru. Истцами по нему выступили Юрий Жиляев, Александр Янковский и Дмитрий Самсонов.
Они потребовали взыскать с «Алросы» 34,7 млрд руб. убытков в пользу ПАО «Алроса-Нюрба». Во столько заявители оценили реальный ущерб от утраты прав пользования алмазными месторождениями.
Одновременно с принятием иска к производству судья Татьяна Шамаева удовлетворила ходатайство истцов о принятии обеспечительных мер по нему и временно запретила регистрирующему органу исключить ПАО «Алроса-Нюрба» из ЕГРЮЛ. Как следует из материалов дела, в конце октября прошлого года на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о добровольной ликвидации компании. Срок ликвидации установлен до конца 2020 года.
ПАО АК «Алроса» – крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. На долю компании приходится 26% мировой и около 90% российской добычи алмазов. Ее основная деятельность сосредоточена в Якутии, Архангельской области, а также в Африке. ПАО АК «Алроса» было создано указом президента в 1992 году. Сейчас 34% акций компании находится в свободном обращении, остальные принадлежат России, Якутии и муниципальным образованиям республики.
ПАО «Алроса-Нюрба» создали в 1997 году для освоения новых алмазных месторождений Накынского кимберлитового поля. По данным с сайта компании, 87,48% акций принадлежит ПАО АК «Алроса», 10% – Министерству имущественных и земельных отношений Якутии, а 2,52% – различным юридическим и физическим лицам.