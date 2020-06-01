С «Алросы» взыскивают 34,7 млрд рублей

Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг» First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

Самодостаточность - единственный путь вперед Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...