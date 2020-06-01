Иностранные покупатели будут покупать ангольские алмазы на платформе для торговли иностранной валютой

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Фото: AhmadArdity (Pixabay)













Иностранные покупатели ангольских алмазов теперь должны будут покупать местные камни в иностранной валюте, согласно уведомлению Национального банка Анголы (National Bank of Angola, BNA).В уведомлении, которое попало в распоряжение Sapo Angola, также указывается, что все депозиты в иностранной валюте следует делать в банке, зарегистрированном в стране.BNA сообщает, что покупка и продажа алмазов компаниями и частными лицами из Анголы будет осуществляться в местной валюте - кванзах.Банк также дал местным покупателям и продавцам алмазов возможность торговать в иностранной валюте, если это будет устраивать обе стороны.В прошлом месяце BNA открыла платформу для торговли иностранной валютой (Foreign Currency Trading Platform, FXGO) для алмазных компаний.Платформа FXGO, с которой Bloomberg заключило контракт, с конца марта использовалась 23 банками, а также восемью компаниями в нефтяном секторе.Помимо алмазных компаний, BNA также хочет, чтобы национальное казначейство и крупные компании с потребностями в покупке иностранной валюты, такие как аэронавигационные компании, также получили доступ к платформе FXGO.Платформа FXGO позволяет в реальном времени проводить сделки между продавцами и покупателями иностранной валюты, причем обменные курсы будут свободно согласовываться между сторонами.