Эксклюзив

Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...

Сегодня

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

01 июня 2020

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

25 мая 2020

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Иностранные покупатели будут покупать ангольские алмазы на платформе для торговли иностранной валютой

Сегодня
Новости
news_26052020_forex.pngФото: AhmadArdity (Pixabay)



Иностранные покупатели ангольских алмазов теперь должны будут покупать местные камни в иностранной валюте, согласно уведомлению Национального банка Анголы (National Bank of Angola, BNA).
В уведомлении, которое попало в распоряжение Sapo Angola, также указывается, что все депозиты в иностранной валюте следует делать в банке, зарегистрированном в стране.
BNA сообщает, что покупка и продажа алмазов компаниями и частными лицами из Анголы будет осуществляться в местной валюте - кванзах.
Банк также дал местным покупателям и продавцам алмазов возможность торговать в иностранной валюте, если это будет устраивать обе стороны.
В прошлом месяце BNA открыла платформу для торговли иностранной валютой (Foreign Currency Trading Platform, FXGO) для алмазных компаний.
Платформа FXGO, с которой Bloomberg заключило контракт, с конца марта использовалась 23 банками, а также восемью компаниями в нефтяном секторе.
Помимо алмазных компаний, BNA также хочет, чтобы национальное казначейство и крупные компании с потребностями в покупке иностранной валюты, такие как аэронавигационные компании, также получили доступ к платформе FXGO. 
Платформа FXGO позволяет в реальном времени проводить сделки между продавцами и покупателями иностранной валюты, причем обменные курсы будут свободно согласовываться между сторонами.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished