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11 мая 2020

Намибия отклонила продление контракта с алмазным посредником

Сегодня
Новости
news_08062020_namdia.pngФото: Namdia


Правительство Намибии отклонило планы государственной алмазной компании Namdia продлить контракт с ее посредником и диамантером Нилом Хэддоком (Neil Haddock), сообщают местные средства массовой информации.
Намибия сообщает, что бывший дилер De Beers содействовал продаже алмазов Namdia в Дубае с 2016 года.
«Я могу подтвердить, что я выступил против продления. Пожалуйста, свяжитесь с министерством по делам государственных предприятий, куда теперь относится Namdia, для получения более подробной информации по этому вопросу», - привело агентство заявление министра горнорудное промышленности страны Тома Алвиндо (Tom Alweendo).
Он сказал, что непонятно, почему Namdia не смогла обеспечить передачу навыков намибийцам, до того как контракт Хеддока истечет.
Ранее сообщалось, что министр дал Namdia еще шесть месяцев для работы с Хэддоком. Первоначальный срок истечения его контракта прошел в сентябре 2019 года.
Namdia была создана в соответствии с соглашением между правительством Намибии и De Beers в 2016 году, согласно которому Namdeb Holdings должна направлять 15% своей годовой добычи алмазов в государственную компанию.
Ранее компания сталкивалась с обвинениями в продаже намибийских алмазов ниже рыночной стоимости компаниям в Дубае.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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