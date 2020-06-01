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11 мая 2020

Геологическая служба Индии обнаружила в Индии золотой ресурс с запасом в 250 кг золота

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Геологическая служба Индии (Geological Survey of India, GSI) 3 июня 2020 года представила правительству Джаркханда отчет о том, что она обнаружила золотой ресурс с запасом в около 250 кг золота в этом штате на севере Индии, сообщают средства массовой информации.
В сообщениях говорится, что участок районов Бхитар-Дари-Хакегора имеет ресурсный потенциал в около 250 кг золота. В ходе геологоразведочных работ бурением было пройдено около 600 метров и пробурено 6 скважин. Оценка ресурсов проводилась путем анализа 709 образцов керна, в результате чего содержание золота в 0,34 млн тонн руды повысилось в среднем до 0,71 грамм на тонну при бортовом содержании золота в 0,4 грамма на тонну и общем количестве руды в 55 196 тонн со средним содержанием золота в 1 грамм на тонну и бортовым содержанием золота в 1 грамм на тонну.
В отчете G-3 также указывалось, что золото должно быть добыто на глубине почти в 150 метров в районе Бхитар-Дари. Аукционы по продаже золотых рудников в этой области будут проведены в ближайшее время.
Основанная в 1851 году, GSI не только хранит геонаучную информацию, необходимую в различных областях, но и получила статус геонаучной организации с международной репутацией.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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