Член банды, укравшей драгоценные камни на сумму 4 млн. фунтов стерлингов, получил почти 4 года тюрьмы

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Фото: Mayfair Jewellers













Член преступной группы, укравшей в 2016 году у ювелирного дома Mayfair Jewellers драгоценные камни на сумму 4 млн. фунтов стерлингов, что стало одной из самых крупных краж в истории британской криминалистики, осужден почти на четыре года тюрьмы, сообщило интернет-издание dailymail.co.uk.Международная преступная группировка, выдававшая себя за богатого российского бизнесмена, заключила сделку по покупке семи бриллиантов из бутика Mayfair, включая драгоценный камень в форме сердца стоимостью 2,2 млн. фунтов стерлингов.После того, как женщине-геммологу, якобы представляющей бизнесмена, разрешили осмотреть бриллианты в новом бутике Boodles на Бонд-стрит, она использовала «ловкость рук», чтобы заменить их подделками. Прежде чем ювелиры поняли, что произошло, женщина беспрепятственно скрылась.В течение трех часов после кражи бриллиантов все шестеро членов преступной группы покинули пределы Великобританию, а украденные ими драгоценности так и не были найдены.Один из преступников, 27-летний Майкл Йованович, объявленный в международный розыск, был пойман и экстрадирован в январе из Италии. Ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения кражи.В 2016 году был пойман и посажен в тюрьму первый из воров, Кристоф Станкович. Остальные члены преступной группы до сих пор не пойманы.