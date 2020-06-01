Член банды, укравшей драгоценные камни на сумму 4 млн. фунтов стерлингов, получил почти 4 года тюрьмы

Международная преступная группировка, выдававшая себя за богатого российского бизнесмена, заключила сделку по покупке семи бриллиантов из бутика Mayfair, включая драгоценный камень в форме сердца стоимостью 2,2 млн. фунтов стерлингов.
После того, как женщине-геммологу, якобы представляющей бизнесмена, разрешили осмотреть бриллианты в новом бутике Boodles на Бонд-стрит, она использовала «ловкость рук», чтобы заменить их подделками. Прежде чем ювелиры поняли, что произошло, женщина беспрепятственно скрылась.
В течение трех часов после кражи бриллиантов все шестеро членов преступной группы покинули пределы Великобританию, а украденные ими драгоценности так и не были найдены.
Один из преступников, 27-летний Майкл Йованович, объявленный в международный розыск, был пойман и экстрадирован в январе из Италии. Ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения кражи.
В 2016 году был пойман и посажен в тюрьму первый из воров, Кристоф Станкович. Остальные члены преступной группы до сих пор не пойманы.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished