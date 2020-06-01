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11 мая 2020

Сделка между LVMH и Tiffany может не состояться

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Новости

Сделка между LVMH и Tiffany & C°, о которой было объявлено в начале этого года и по которой крупнейший ритейлер предметов роскоши во главе с Бернаром Арно (Bernard Arnault) приобретет культового ювелира по цене $135 за акцию, потенциально может не состояться.  

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Фото: LVMH


LVMH пересматривает свое участие в сделке на фоне пандемии COVID-19 и беспорядков в США. Французская группа стремится снизить предложение цены, и, согласно утверждению отдельных источников, данный шаг основан на том аргументе, что Tiffany, вероятно, не сможет выполнить долговые обязательства, предусмотренные февральским соглашением, пишет отраслевое издание Diamond loupe.
Tiffany закрыла свои магазины в США после того, как страну поразила пандемия коронавирусной инфекции.  Некоторое время спустя после кратковременного повторного открытия отдельных магазинов компания была вынуждена вновь закрыть их в связи с растущими протестами американцев против жестокости полиции и последовавшими за этим грабежами.
Аналитики говорят, что LVMH, возможно, не следует рассматривать краткосрочные последствия ограничений в связи с COVID-19, которые вызваны главным образом  временным закрытием магазинов и спадом туристического потока, в качестве основания для отказа  от участия в сделке. 
При этом эксперты замечают, что данный шаг потенциально может в значительной степени повредить авторитету LVMH.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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