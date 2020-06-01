Сделка между LVMH и Tiffany может не состояться

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LVMH пересматривает свое участие в сделке на фоне пандемии COVID-19 и беспорядков в США. Французская группа стремится снизить предложение цены, и, согласно утверждению отдельных источников, данный шаг основан на том аргументе, что Tiffany, вероятно, не сможет выполнить долговые обязательства, предусмотренные февральским соглашением, пишет отраслевое издание Diamond loupe.Tiffany закрыла свои магазины в США после того, как страну поразила пандемия коронавирусной инфекции. Некоторое время спустя после кратковременного повторного открытия отдельных магазинов компания была вынуждена вновь закрыть их в связи с растущими протестами американцев против жестокости полиции и последовавшими за этим грабежами.Аналитики говорят, что LVMH, возможно, не следует рассматривать краткосрочные последствия ограничений в связи с COVID-19, которые вызваны главным образом временным закрытием магазинов и спадом туристического потока, в качестве основания для отказа от участия в сделке.При этом эксперты замечают, что данный шаг потенциально может в значительной степени повредить авторитету LVMH.