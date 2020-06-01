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05 мая 2020

Индийских производителей бриллиантов призвали отказаться от импорта алмазного сырья в июне

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В настоящее время только около 30% предприятий по производству алмазов в Сурате возобновили свою деятельность из-за нехватки рабочих. Большинство рабочих уже уехали на родину из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и вряд ли смогут вернуться на рабочие места в ближайшие пару месяцев. 
В прошлом месяце лидеры алмазной промышленности в письме членам Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) призвали производителей бриллиантов отказаться от импорта алмазного сырья в течение июня.
Согласно официальным данным, ранее импорт алмазного сырья в Сурат составлял 19 миллиардов долларов США в год. В настоящее время спрос на бриллианты очень сильно пострадал на таких потребительских рынках, как США, Европа, ОАЭ и Гонконг. 
С учетом сложившейся ситуации прогнозируется, что Индия может сократить импорт необработанных алмазов в течение следующих нескольких месяцев.
Согласно сообщениям, De Beers и АЛРОСА, крупнейшие в мире алмазодобывающие компании, решили сократить добычу алмазов из-за низкого спроса со стороны Индии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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