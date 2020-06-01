Чистая прибыль АЛРОСА за первый квартал упала на 87% к прошлому году

Сегодня

Чистая прибыль компании АЛРОСА, мирового лидера по объемам добычи алмазов, за 1 квартал 2020 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) составила 3 млрд руб., что показывает падение на 74% с показателя в 11,7 млрд руб. в предыдущем квартале и на 87% по сравнению с прошлым годом.Такое резкое снижение в показателях компания связывает с влиянием неденежных факторов (финансовый расход по курсовым разницам в сумме 21 млрд руб., возникший в результате переоценки долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте), говорится в пресс-релизе, распространенном АЛРОСА.Выручка за 1 квартал сократилась на 3% по сравнению с четвертым кварталом, до 63 млрд руб., за счет снижения средней цены реализации на 14%, а также сокращения прочей выручки и дохода от субсидий.Относительно аналогичного периода прошлого года выручка сократилась на 11% в связи с уменьшением объемов продаж в каратах на 11% в годовом исчислении на фоне распространения COVID-19, а также снижением индекса цен.Показатель EBITDA вырос до 30 млрд руб., (+2% по сравнению с предыдущим кварталом) в основном за счет сезонного снижения социальных расходов, а также сокращения управленческих и коммерческих затрат.Снижение показателя на 4% к прошлому году главным образом обусловлено снижением объемов продаж на 11%.Рентабельность по EBITDA выросла до 48% (+2 п.п. по сравнению с 4 кварталом, +4 п.п. к прошлому году) на фоне снижения затрат.Свободный денежный поток (СДП) увеличился на 30% в квартальном исчислении, до 22 млрд руб., вследствие операционного денежного потока (+0,7 млрд руб.) и сезонного снижения инвестиций на 4,3 млрд руб.Снижение на 16% по сравнению с прошлым годом обусловлено главным образом уменьшением операционного денежного потока на 5,2 млрд руб., в то время как инвестиции сократились на 1,2 млрд руб.АЛРОСА также привела пересмотренный план добычи, который был снижен до 28-31 млн каратов (ранее – 34 млн каратов).К тому же, компания сообщила о снижении капитальных затрат с 22 до 20 млрд руб.