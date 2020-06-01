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05 мая 2020

Доходы Анголы от продажи алмазов в первом полугодии упали

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Фото: Endiama


По данным управляющего Национальным банком Анголы Жосе де Лима Массану (José de Lima Massano), в первом полугодии доходы от продажи алмазов в Анголе сократились.
Еженедельник Mining Angola сообщает, что глава центрального банка недавно обнародовал эту информацию во время беседы с министрами во время экономического совета.
Несмотря на то, что он не представил данных и факторов, объясняющих падение доходов, в настоящее время алмазная отрасль демонстрирует слабый спрос по всему миру.
Ангола, добыча которой в этом году должна была составить 10 миллионов каратов алмазов, сократит объем производства на 2 миллиона каратов из-за ограничений, введенных в результате пандемии коронавируса.
До пандемии Endiama работала над расширением производства с тем, чтобы стать одной из трех крупнейших алмазодобывающих компаний в мире.
В 2019 году Ангола заработала около 1,3 млрд долларов США от продажи чуть более 9,44 млн каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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