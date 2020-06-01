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05 мая 2020

Титан зарегистрировала снижение прибыли за 1 полугодие из-за COVID-19

Сегодня
Новости

Компания Titan, которая входит в группу Tata Group, сообщила, что операционный денежный поток компании был отрицательным в последние два месяца из-за практически нулевых продаж в первые шесть недель «локдауна» и увеличения оттока денежных средств при хеджировании золота в связи с ростом цен на золото и постоянными издержками.
Однако ожидается, что отток денежных средств будет восстановлен, когда начнется продажа ювелирных изделий. В связи с этим ожидается, что ситуация с Covid-19 отрицательно скажется на прибыльности в первой половине этого года.
Поскольку Titan была вынуждена закрыть все свои магазины и сократить производственные мощности с 17 марта до первой недели мая, компания серьезно пострадала от задержки в проведении своих операций. Titan была в состоянии реализовать некоторую продукцию через электронную платформу в течение рассматриваемого периода, пропустив праздничные распродажи во время праздника Акшая Тритья, а также продажи свадебного сезона.
Так как ограничения на блокировку были недавно сняты, Titan вновь открыла около 43% своих магазинов, получив только 50% своих обычных доходов от продаж в этих торговых точках.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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