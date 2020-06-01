Севералмаз компании АЛРОСА сокращает объем добычи

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Фото: АЛРОСА













ПАО «Севералмаз», входящее в группу АЛРОСА, снизит объем добычи на Ломоносовском ГОКе по итогам 2020 года в связи с закрытием ключевых рынков сбыта и резким снижением спроса на алмазную продукцию в результате распространения коронавируса, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.«С 16 мая были приостановлены работы на обогатительном переделе. Планируется, что они будут возобновлены с 1 июля сроком на три месяца, после чего их вновь приостановят до конца текущего года. Горные работы были приостановлены 12 мая, их планируется возобновить с 1 ноября», - сообщили в компании.При этом говорится, что основная часть работников Ломоносовского ГОКа, за исключением дежурной группы, в настоящее время находится в вынужденном простое, получая предусмотренные коллективным договором выплаты, или на межвахтовом отдыхе.В 2019 году добыча на Ломоносовском ГОКе составила около 4,2 млн карат. По итогам 1 квартала текущего года предприятием было добыто 1,04 млн каратов алмазов, 13% в общем объеме добычи Группы АЛРОСА.Ранее также сообщалось, что АЛРОСА намерена сократить производство в 2020 году до 28-31 млн каратов по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн каратов в связи с кризисной ситуацией, сложившейся на мировом алмазно-бриллиантовом рынке.Кроме того, вслед за приостановкой добычи на активах «Заря» и «Айхал» руководство приняло решение о приостановке промышленного участка Верхне-Мунского месторождения. Начало горных добычных работ на карьерах месторождения произойдет с 1 октября 2020 года.