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05 мая 2020

Севералмаз компании АЛРОСА сокращает объем добычи

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news_05062020_alrosa.png        Фото: АЛРОСА



ПАО «Севералмаз», входящее в группу АЛРОСА, снизит объем добычи на Ломоносовском ГОКе по итогам 2020 года в связи с закрытием ключевых рынков сбыта и резким снижением спроса на алмазную продукцию в результате распространения коронавируса, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.
«С 16 мая были приостановлены работы на обогатительном переделе. Планируется, что они будут возобновлены с 1 июля сроком на три месяца, после чего их вновь приостановят до конца текущего года. Горные работы были приостановлены 12 мая, их планируется возобновить с 1 ноября», - сообщили в компании. 
При этом говорится, что основная часть работников Ломоносовского ГОКа, за исключением дежурной группы, в настоящее время находится в вынужденном простое, получая предусмотренные коллективным договором выплаты, или на межвахтовом отдыхе.
В 2019 году добыча на Ломоносовском ГОКе составила около 4,2 млн карат. По итогам 1 квартала текущего года предприятием было добыто 1,04 млн каратов алмазов, 13% в общем объеме добычи Группы АЛРОСА.
Ранее также сообщалось, что АЛРОСА намерена сократить производство в 2020 году до 28-31 млн каратов по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн каратов в связи с кризисной ситуацией, сложившейся на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. 
Кроме того, вслед за приостановкой добычи на активах «Заря» и «Айхал» руководство приняло решение о приостановке промышленного участка Верхне-Мунского месторождения. Начало горных добычных работ на карьерах месторождения произойдет с 1 октября 2020 года.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург

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